「この写真はだれ？」橋本環奈、上白石萌歌の誕生日に赤ちゃんの写真を投稿！ 「面影あって可愛すぎる…」
俳優・橋本環奈さんは2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。上白石萌歌さんの誕生日を祝福し、赤ちゃんの写真を公開しました。
【写真】橋本環奈、上白石萌歌の誕生日を祝福！
「萌歌ちゃん利久ちゃんお誕生日おめでとう」橋本さんは「萌歌ちゃん利久ちゃんお誕生日おめでとう」と2月28日に26歳の誕生日を迎えた俳優・上白石萌歌さんと、27歳の誕生日を迎えた俳優・萩原利久さんへの祝福メッセージをつづり、ベビーチェアに座って淡いピンクの洋服を着た赤ちゃんの写真を1枚投稿しています。
この投稿に上白石萌歌さんも「オバＱさんと4人で会おうね」と返信。ファンからは「この写真はだれ？」「可愛すぎる赤ちゃん 環奈ちゃんですか？」「誰の赤ちゃん時代だろう」などの憶測の声のほか、「めちゃくちゃ可愛い」「素敵な友情」「かわいいwwwwwなんでお写真持ってるの〜！？」「え、可愛すぎる、、、べいびー」「赤ちゃんの頃からもう面影あって可愛すぎる…」との声が寄せられています。
過去には3人でディズニーランドを満喫！2019年の投稿では、「さいっこうでした」とつづり、上白石萌歌さん、萩原利久さんとの3人でディズニーランドを満喫する姿を披露している橋本さん。この投稿に萌歌さんは「スティッチ様ありがとう」とコメントし、さらに橋本さんが「あの時本当に笑いが止まらなかったよね。。。笑」と反応するなど、3人の仲の良さが話題を呼びました。(文:福島 ゆき)
