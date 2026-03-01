ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】静岡県島田市でパラグライダー墜落 70代の男性か=静岡… 【速報】静岡県島田市でパラグライダー墜落 70代の男性か=静岡県警 【速報】静岡県島田市でパラグライダー墜落 70代の男性か=静岡県警 2026年3月1日 16時22分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察によりますと、3月1日、静岡県島田市川根町でパラグライダーが墜落する事故がありました。 操縦者は70歳代の男性で、警察が詳しい状況を調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大手通販サイトの創業者をかたる者から投資の話 60代女性が約2000万円の詐取被害=静岡・沼津市 「桜と水色でめっちゃきれい」河津桜のライトアップと川を流れるLED電球のコラボレーションイベント「夜桜☆流れ星」が10年ぶりに復活＝静岡・南伊豆町 地域のために献身的な活動を続ける15の団体・個人が受賞「ふるさと貢献賞」表彰式＝静岡 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 老後, 神事, 床暖房, ネジ, 上田, グループウェア, 長野, 住宅, 工場