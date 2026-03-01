若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューター ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、ＦＩＲＳＴ ＲＯＵＮＤの５組目「マーメイド」がネタを披露した。

２年連続で審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品は、自身５組中最高得点タイの８４点の採点だったが、合計４４７点で敗退（３位以下）が決まった。

粗品は昨年のＦＩＲＳＴ ＲＯＵＮＤでマーメイドに７８点という衝撃的な低い点をつけて話題になったが、“６点アップ”の理由を以下のように述べた。

「個人的には高めの点数つけてて、もっとウケても良かったと思いつつなんですけど。ブラジャーの論争ワ〜ッてやってるときの本線のは違う部分の例えば『しょにんちゅ』（ネタに登場した“初日に取りに行く人”の沖縄方言的呼称）だとか、そういうフレーズ。違う漫才でも流用できそうやなみたいな。こういうフレーズをもっとあっても良かったかなと思ったんですよ。それ、めっちゃウケやすいし、言うたら技術的な話で、それが結構遠慮がちに入ってたのが、もっと入れてもいいのになぁって思ったのと。あと、やっぱ（フットボールアワー・岩尾望が指摘した）ブラマヨさんの（ネタの雰囲気に似ている）話になると、田村（境祐）君の熱量の上げ方はめっちゃええなと思ったし、それに対する『テクニック。』の返し、アンサーも良かったなと思うんですよ。やっぱ、でも『ブラマヨさんがチラつく』っていうのもわかるんで、もっと『テクニック。』が、これ以上って言うとアレだけど、個性をもっと（出して）キモくおってもいいし。でもやっぱりこういう漫才ってブラマヨさんみたいにどうしてもなってしまうので。僕、でもね、そろそろね。ブラマヨさんが（０５年に）Ｍ―１で鮮烈なネタをして優勝した時から、結構時間がたつと思うんで、（０５年の）直近やと『ブラマヨのパクリやん』みたいになるけど。今年はまだギリ、岩尾さんもおっしゃったように『チラつく』けど、そろそろ、パクリよりは教科書的な意味合いで、そこを割り引かれることがなくなるんちゃうかなと思ってるんで。それで言うと早すぎたかなと思いました」

ハイヒール・リンゴは９２点、ザ・プラン９のお〜い！久馬は８８点、ハリウッドザコシショウは９３点、フットボールアワー・岩尾望は９０点で、計４４７点だった。