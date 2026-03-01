ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、侍ジャパンに合流した。京セラドームでの全体練習に合流し、フリー打撃にも参加。ドジャース・大谷翔平投手らもケージ裏で熱視線を送る中、４７スイングで８本のサク越えを披露し、順調な調整ぶりをうかがわせた。打撃練習の後は、ミットを持ってファーストでノックも受けた。

メジャー移籍１年目の村上は、オープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。２月２６日（日本時間２７日）には、初のメジャーキャンプの疲労を考慮してドジャースとのオープン戦の出場を回避し、「（疲労があるのは）心も体も。でも、ＷＢＣにしっかりコンディション良く出るための調整だと思っているので。そこを優先したところ。頑張ってきます」と話していた。

侍ジャパンは２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。すでに合流しているドジャース・大谷翔平、レッドソックス・吉田正尚、カブス・鈴木誠也、ロッキーズ・菅野智之、エンゼルス・菊池雄星らメジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）から可能になる。