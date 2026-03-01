侍ジャパンは１日、名古屋から大阪に移動。京セラＤで練習を行った。

フリー打撃が始まると、ドジャース・大谷翔平投手は中堅へ。カブス・鈴木誠也外野手とともに“守備合戦“。フェンス際のフライを軽快にタッチアップ処理の体勢。前方への際どいフライを全力疾走で好捕するなど、リラックスした雰囲気を見せ、満喫していた。ノックの後はこの日から合流したホワイトソックス・村上宗隆、ソフトバンク・近藤健介のフリー打撃にもケージ裏で熱視線を送っていた。

侍ジャパンは２月２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。すでに合流している大谷、レッドソックス・吉田正尚、鈴木誠也、ロッキーズ・菅野智之、エンゼルス・菊池雄星らメジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックス戦（京セラＤ）から出場可能となる。

大谷は先週２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国し、２６日に名古屋でチームに合流した。２７、２８日には連日グラウンドでのフリー打撃を実施し、推定１６０メートル弾を放つなど、出力を上げている。会見では「時差ボケがあり、頭がボーッとするところもある」と話し、ＷＢＣに向けては「前回同様に、プレッシャーのかかる試合が多いとは思いますけど、気持ちはそんなに変わってない。１試合１試合大事だと思いますし、前回優勝したからといって、今回簡単に勝てるわけではないので。自分たちの野球をしっかりやれることが、まず大事かなと思います」と決意を込めていた。