◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選 Ｂ組 第４戦 日本７８―７２韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）

世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国に７８―７２で勝利し、桶谷大監督が就任後初白星を飾った。日本はＢ組単独首位となった。

渡辺雄太（千葉Ｊ）は第１クオーター（Ｑ）の開始５６秒にダンクで先制。チーム最多２４得点のジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）に次ぐ、同２位の１５点を挙げる活躍を見せ「チームの勝ちに少しでも貢献できて良かった」と笑顔を見せた。

日本は先月２日に解任されたトム・ホーバス前監督の後を受け、就任した桶谷監督が２戦目で初勝利。２０２３年に４８年ぶりの自力五輪出場権を手にした沖縄の地で、新たな一歩を踏み出した。

◆渡辺に聞く

―厳しい戦いだった

「４Ｑの皆さんの声援、本当に鳥肌立ちました。ありがとうございました」

―残り１分、斎藤拓実がとどめの３ポイントを決めた

「ああいうクラッチを決めてくれる仲間がいるのは本当にありがたい。今日は試合前に『桶さんのために、この１勝を絶対に勝ち取ろう』という気持ちでみんなプレーしてた。おめでとうございます」

―沖縄は２３年Ｗ杯で、五輪切符を獲得した特別な場所

「僕にとってはずっと特別な場所。個人的にこの２試合はあまりいいプレーはできなかったけど、チームの勝ちに少しでも貢献できて良かった」

―ファンへメッセージを

「皆さんの声援のおかげで今日勝つことができた。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします」