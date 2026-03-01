◇W杯アジア1次予選 日本78ー72韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大HC新体制初勝利を飾った。そして日本はアジア1次リーグB組単独首位となった。

「4Qの皆さんの声援に鳥肌が立ちました」

試合後に開口一番でファンへの感謝を伝えた渡辺雄太（31＝千葉J）。

桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。桶谷HC新体制は黒星発進となった。

最終予選進出争いから一歩抜け出すためにも負けられない日韓戦。この試合も口火を切ったのは渡辺雄だった。第1Q残り9分4秒に速攻から華麗なパス回し。最後は渡辺雄がダンクを叩き込んでチーム初得点を挙げた。さらにホーキンソンの3Pシュートで先制に成功した。その後は一進一退の攻防が続いた。

しかし勝負の最終Qに最大のピンチを迎えた。残り7分25秒までに2―7とこの日、最大の6点リードを許した。ここでチームを救ったのは渡辺雄だった。残り7分11秒に2点シュートを決めると、残り6分34秒には左ウイング付近から3Pシュートを決めると、吠えながら会場を煽って悪い流れを断ち切った。その後も決められたら決め返す接戦が続いた。その中で沖縄のファンの応援に背中を押されて、ホーキンソンと渡辺雄がチームをけん引。残り1分9秒で斎藤がトドメとなる3Pシュートを決めて競り勝った。

「クラッチを決めてくれる仲間がいるのはありがたい。試合前に“桶さんのために絶対に勝とう”とプレーしてた。おめでとうございます」と桶谷HCを祝福した。

バスケットボール男子日本代表にとって特別な場所である“沖縄アリーナ”。渡辺雄にとっても、この2連戦は23年のW杯以来となる日本代表でのプレーだった。「僕にとっては特別な場所。ここ2試合、良いプレーができなかったんですけど、少しでもチームの勝ちに貢献できてよかった」とホーム2連戦を振り返った。