お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。19年に結婚した夫で、日本テレビのディレクター・石崎史郎氏への“逆プロポーズ”を振り返る場面があった。

この日、紹介した焼肉店について、イモトは「私、33歳の時に結婚したんですけど。その時に、当時、夫を初めて食事に誘って。10何年も一緒に仕事をしてきたんですけど、2人でご飯に行ったことは1回もなかった。（そこで）気持ちを伝えようと思っていた」と明かした。

好きになったきっかけはその1年ほど前だったといい、「2018年に南極の最高峰の山に登ったんですよ、一緒に。その時、最後アタックする日に限って、石崎さんが体調崩しちゃって、てっぺんまで一緒に行けなく途中で脱落したんですよ。その時に、急にいつもいる人がいなくなっちゃって。“あれ？”みたいな。“これ何の不安だろう？”みたいな。すごく不安になっちゃって。山の不安なのか、帰ったからもずっと不安な気持ちが消えなくて。“あれ？自分の人生に石崎さんがいないと不安なのかな”みたいな。“いてほしいって思っているのかな”って、ようやくその時に気づきました」と回顧。自分の気持ちに気づき「やばいです。もうたまんない。仕事ならない」としつつも、半年間は告白することも迷ったといい、「だけど、考えているうちに、“うちらの関係はたとえそうなったとしてもそこが崩れるような気持ちで仕事を今まで13年間してきてないな”っていうことにも気づけて。“最悪、私が断られたとして普通に私はできる大丈夫”って。そこまで思えたので告白しようと思って」と決意したという。

その告白は「ドスンです！超ドスン」とイモト。「相談がある」と呼び出したといい、手紙を書き、それを朗読する形で「私はあなたのことが大好きです。結婚してください」と交際O日でド直球で逆プロポーズをしたという。

突然の告白に、石崎氏は「びっくりしました。“俺のこと？”みたいな。“ちょっとごめん、全く考えてなかった”って言われました。“なるほど”って。“ちょっと時間をください”って言われて」と決死の告白も保留に。「そこから1カ月半ぐらいお返事いただくのに時間がかかりました」とした。

そのきっかけはやはり「イッテQ」でのロケだったそうで「よりによって、台湾で行われた安室奈美恵さんに私がお会いするみたいなドッキリのロケをする回だったんですけど。コンサートに行けるか行けないかチャレンジみたいなんで、私が10mアスファルトをスクール水着で、こうやって足引っ張られて、ケツボロボロですよ、痛いですよ、その10m見事ケツだけで引きずられることができたらチケットプレゼントみたいな、っていうネタ（だった）、ゲームで。それも夫がf引っ張るみたいな」と苦笑。「（告白の）返事待ちの人に足持って引きずられてスクール水着で“痛い痛い痛い！”とか言いながら。でも、逆にそれが自然にできたんですよ。お互い全く（気まずさが）なかったってのにそのロケで気づいたんですよね」とそのロケで演者とディレクターの関係をしっかり保てていることが再確認できたといい、「夫はそれで“よし行ける”と思ったみたいです」と振り返った。