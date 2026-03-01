「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本７８−７２韓国」（１日、沖縄サントリーアリーナ）

世界ランク２２位の日本は同５６位の韓国との激闘を制し、通算３勝１敗とし、グループ首位を守った。７月に行われる次戦・中国戦（アウェー）に勝利すれば、最終予選進出が決まる。ホーバス監督が電撃退任となり、桶谷大新監督就任初戦となった２月２６日の試合で中国に逆転負けを喫していた日本にとって、大きな新体制初勝利となった。

チーム最多の２４得点をマークしたホーキンソンは試合後のインタビューで歌を披露しようとしたが、インタビュアーが締めに入るという珍場面が。ホーキンソンが「沖縄のファンは世界一だと思うので、特別な曲を歌います」と話したが、アナウンサーは気づかず「本当におめでとうございました。ホーキンソン選手でした」と締めに。ホーキンソンが慌てて「いやいやいやいや、歌いますよ」と告げ、「オジー自慢のオリオンビール」の替え歌を熱唱。会場は大盛り上がりとなった。

実況の寺川俊平アナウンサーがフォロー。「歓声があったんで、たぶん聞こえなかったと思うんですよ。危ないと思って、ちょっと後でお説教になるかもしれません」と笑いながら語った。