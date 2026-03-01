桶谷ジャパン初白星「あっり乾杯！」ホーキンソン日韓戦後に「歌います」呼びかけファン大合唱

3月1日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が78－72で男子韓国代表（同56位）に勝利。今予選2試合ぶりにロスター復帰したジョシュ・ホーキンソンが、獅子奮迅の働きで日本の勝利に貢献した。

2月26日の中国戦ではベンチ入りメンバーから外れていたが、この日はアレックス・カークと入れ替わる形でベンチ入り。第1クォーターから日本の得点源としてチームを支えると、ゴール下の番人としてディフェンスでも存在感を示した。

チーム内最長のプレータイムを記録した渡邊雄太に次ぐ35分7秒もの間コートに立ち続け、24得点、7リバウンド、2アシスト、1スティール、1ブロックをマーク。難敵相手に最後まで苦しい試合運びだったが、日本代表のビッグマンとして高さのアドバンテージを作り続けた。

2017年夏に初来日し、2023年2月に日本国籍を取得したホーキンソン。試合後のコート上インタビューでは日本語で受け答えした。インタビュー終了間際に、最後に自ら「歌います」と宣言すると、『オジー自慢のオリオンビール』の替え歌を披露し、ファンと一緒に「あっり乾杯！」の大合唱。アリーナにかけつけたファンも巻き込んでの独壇場となった。

■試合速報



日本 78－72 韓国



JPN｜15｜27｜12｜24｜＝78



KOR｜16｜22｜17｜17｜＝72





【動画】ホーキンソンが歌いました！沖縄のファンと一緒に「あっり乾杯！」