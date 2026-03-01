HANAのメンバー全員による作詞・作曲の最新曲「ALL IN」!ちゃんみな初監督によるMVが本日公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAの1st Album『HANA』に収録される最新曲「ALL IN」のMVが3月1日18時よりプレミア公開される。

■「ALL IN」MVはちゃんみなが初監督！

HANAが送る8本目となる「ALL IN」のMVは、プロデューサーであるちゃんみながカメラを手に取り撮影を行った意欲作。HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。さらに、ちゃんみならしい遊び心も随所に散りばめられており、それも大きな見どころのひとつ。ロックンロールなエネルギーをまとった映像作品となっている。

「ALL IN」は、HANA全員で作詞・作曲に挑戦した、グループとして新たな一歩を刻む重要な作品。自分たちがやりたいことをすべて詰め込み、人生を賭けて魅せるパフォーマンスを真正面からぶつけるようにアウトプットした一曲に仕上がっている。“やりたいことは全部やる”――その覚悟を体現した楽曲だ。

そんな「ALL IN」は、2月27日に放送されたテレビ朝日『ミュージックステーション』にて初披露され、すでに話題となっていた歌詞と、圧倒的なダンスパフォーマンスで多くの話題を呼んだ。

待望の1st Albumをリリースし、今最も勢いにのるHANA。「ALL IN」のMVでは、内容はもちろん、彼女たちの表情にも注目だ。

■リリース情報

2026.2.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.2.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

