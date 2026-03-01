À»µ²Ëâ¶¡¡¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ë¤Ê¤¼²ò»¶¡©¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀâÌÀ¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤Î1999Ç¯¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À»µ²Ëâ¶¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ä¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£³Ú¶Ê¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë30ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Î1999Ç¯¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡Ö²æ¡¹¡¢ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤Ë1999Ç¯¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£97¡¢98Ç¯º¢¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯¼£²È¤Ï¸øÌó¤òÇË¤Ã¤Æ¤â¡¢°Ëâ¤Ï¸øÌó¤òÇË¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢²ò»¶¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤â¡ÖÀ¤µªËö¤À¤·¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£