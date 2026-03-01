落語家の桂文枝（82）が1日、ブログを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪を見ていて、フィギュアスケートけの見方が大きく変わったことを明かした。

前夜やこの日朝の情報番組では今も五輪を振り返るコーナーがテレビ各局で流れており、それを見ていてふと思い出したのだろうか。文枝は大のドラえもん好きを公言しているが「それと最近は

アイススケートペアの2人」「テレビに出たおしてますがいいですね。大好きです。ドラえもん並」「かっこいい」と金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組について触れた。

最近、フィギュアスケートの見方を変えてから楽しくなったと打ち明けた。以前は外人選手に失敗しろと思ったり、失敗したら喜んだりしていたが「これでは性格が悪くなると見方を変えました」と改心。女子ソロで金メダルを獲得したアリサ・リュウ（米国）にも「頑張れ。良かった、と優勝に心から拍手を送りました」とし、そうすることで惜しくも銀メダルに終わった坂本花織についても「頑張りがよく見えたし、嫌いだったフィギュアが今は最高に好きになりました」と心境に変化が芽生えたという。

そして、ペアのショートプログラムで大失敗してうなだれ続けながらもフリーの大逆転で金を獲得し、人目もはばからず泣き続けた木原龍一に対して「好きやなぁ。すぐに泣く。感動男」と称し、「僕に似ている。すぐに泣くところが」と自分と重ねながら、感傷に浸った。