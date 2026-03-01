なんとなく老けて見える？若見えと老け見えの差は「姿勢と所作」に出る
メイクも服も整えている。髪も更新した。それなのに、全体の印象が重たい。そんなとき、原因は「姿勢」と「所作」にあるかもしれません。大人世代の若見えは“動き”で決まります。
背中が丸まっていないか
スマートフォンを見る時間が増え、無意識のうちに背中が丸まっていませんか？首が前に出る姿勢は、顔の印象まで下げて見せます。
若見えする人は、胸を張るのではなく、背骨を縦に伸ばしています。それだけで輪郭はすっきり見えます。
歩き方が重くなっていないか
足を引きずるような歩き方や、小さすぎる歩幅は、疲れた印象につながります。
所作が雑になっていないか
バッグを置く、椅子に座る、振り向く。何気ない動きが雑になると、清潔感は失われます。
若作りは見た目を整える方向へ。若見えは動きを整える方向へ。違いはここに出ます。
若見えと老け見えの境界線は、服でもメイクでもなく、日常の姿勢と所作にあります。整えるべきは外見だけではありません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
