巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１日、加入後初の春季キャンプを打ち上げた。１月２９日に米国から来日し、１か月の１軍キャンプを完走。「充実した時間を過ごして、いろいろ自分で改善することができた」と納得の表情で振り返った。

初実戦、初先発となった２３日の楽天とのオープン戦（那覇）では、わずか１３球で１回完全。最速は１５６キロを計測し、堂々のデビューを果たした。２８日にブルペン入りした際には、これまでのキャンプ期間で最多となる５２球を投げ、順調な調整を続けていた。「フォームの技術的なところ。ばらばらにならないような、再現性のあるフォームに成長した」とうなずいた。

キャンプ最終日となったこの日はキャッチボールやノックで調整。子どもたちには笑顔でサインに応じるなど、積極的なファンサービスも行った。最速１６３キロで開幕ローテ入りにも期待がかかる右腕。「自分のできることをやるしかない。過度に心配しすぎず、自分ができることをしっかりやっていきたい」と冷静に先を見据えた。