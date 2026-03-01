元NGT48でタレントの荻野由佳が2月25日、自身インスタグラムを更新。我が子との微笑ましい2ショットを投稿した。



【写真】すっかりママの顔に 我が子と“おそろ”コーデの部屋着にあふれる愛

荻野は「@petitmain_official のベビー服、可愛いくてよく買うのですが、私の父がプレゼントしてくれたこの服 ピカチュウで可愛い」と記し、母子ショットをアップ。抱きしめたり、笑顔であやしたり、座りながら我が子とふれあう姿はすっかりママの顔だ。



赤ちゃんはボーダー柄のベビー服、母の装いはグレーのトップスにパンツはボーダー柄。「色味は違うけど… ボーダーに合わせて私もスウェットボーダーにしてみた」と“おそろ”コーデになっている。かわいいピカチュウが描かれたスタイの写真も公開し、「ペアルックとか したいな～！！」と楽しみにした。



26歳の誕生日だった2025年2月16日に結婚した荻野。9月に第1子出産を発表している。今月13日にはX（旧ツイッター）で産後のPMSに悩んでいることを告白。PMS(月経前症候群＝premenstrual syndrome)は月経前に現れる心と体の不調で、「全てをPMSのせいにするつもりはないけど、ただ不機嫌ってだけでは無く、私もコントロール出来ない感情に振り回されてる感じ」と心境を明かしている。



荻野は1999年生まれ、埼玉県出身。2015年5月の「第2回AKB48グループドラフト会議」でNGT48に指名され加入。21年に卒業している。28日にはファンクラブイベントの写真をアップした。ファンからは「子供の笑顔は最高ですよねー」「ピカチュウ可愛いですね」「ゆかちゃんの笑顔がいいね」「ベビちゃんも、オシャレになるんだろうね」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）