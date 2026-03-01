「中山記念・Ｇ２」（１日、中山）

３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博）が重賞５勝目を達成だ。好位で流れに乗ると、直線は戸崎圭のアクションに応えて内から力強く末脚を伸ばして突き抜けた。２着は中山金杯覇者の４番人気カラマティアノスで、３着は２番人気エコロヴァルツ。勝ち時計は１分４５秒１（良）。

殊勲の戸崎圭は「ためれば速い脚を持っていますし、終始手応え良く内があけばと思っていました。速い脚で抜けてくれましたね」と相棒の末脚をたたえる。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞３着以来、約２年半ぶりのコンビで「精神的にも前走はイレ込んだりして怪しいところはあるけど、きょうは落ち着いていました。道中の折り合いもスムーズになっていますね」と確かな成長を実感し、手応え十分だ。

この勝利で大阪杯（４月５日・阪神）の優先出走権を獲得。「重賞はたくさん勝っていますし、あとはＧ１というところまで来ていると思います。いい走りを見せられれば。僕自身一緒に勝てていない馬で勝つことができてうれしいですし、今後も活躍できると思うので応援してください」とファンにメッセージを送っていた。