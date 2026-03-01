加藤茶、誕生日サプライズで妻からプレゼント 感謝伝えながらも「涙より鼻水が出る」と会場沸かす
加藤茶、綾菜夫妻が1日、都内で開催されたウェルネスイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」（主婦の友社主催）に参加。
【写真】加藤茶、加藤綾菜からサプライズ誕生日プレゼント
この日が83歳の誕生日である加トちゃん。イベントではサプライズでバースデーケーキが運び込まれ、綾菜からイチゴを「あ〜ん」と食べさせられ満面の笑みを浮かべた。
また、「もう一つプレゼントがあって…」と綾菜が取り出したのは散歩用のウェアが包まれたプレゼント。プレゼントを受け取った加トちゃんは「ありがとうございます。本当にうれしいね」と感謝を口にした後、「（花粉症だから）涙より鼻水が出る」と会場を笑いに包んだ。
同イベントは、各出展社ブースをはじめ、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”をするもの。
