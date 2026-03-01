ユーチューバー・ヒカル（34）が1日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身が階段から“転落”する動画が拡散されている件について言及した。

ヒカルは25日に“超過激”合コン企画「5対5」をアップ、ゲームセンターでのデートの様子を配信していた。そこで階段を下りていたところ、まさかの転落。そこからしばらく時間が経ち、ヒカルが「いやあ、生還しました。結構血は出てたんですけどね、でも手のひらだったんで。ポジティブに言うと、体が温まったかなって感じ。俺のこと心配になったやろ?距離縮まったよな」というと、相手女性は「うん、たしかにね」とうなずいていた。

この動画がネット上で拡散され「腹ちぎれるほど笑った」といったコメントが多数寄せられたが、ヒカルは「俺がYouTubeを始めた頃は批判や炎上上等で攻撃的な人が評価されていた」と、ネットの流れについて語る。

「そこから数年が立つと攻撃的な人は叩かれて落ちてほとんど居なくなっていき、よりクリーンな人が評価されるようになった そして今またXを見てたら当時のような炎上上等のインプ稼ぎが横行している 時代は繰り返す つまりは根強くクリーンにやってるやつが結局は勝つ気がする」

「俺は昔はとても攻撃的で、それを武器に有名になりそこから何度も落ちた経験をしたから 今のインプ稼ぎの流れには乗らずに平和にYouTubeをしてる」としたが「ただ度々いじられたり攻撃的な発言だけを切り抜かれたり馬鹿にされたりで 意図せずに俺以外の人がヒカルで恐ろしいインプを稼いでたりする笑 最近も階段から転けて落ちただけで凄いことになっていた 平和に生きたくてもこの業からはもう抜け出せないのかもしれない」と“あきらめ”をつづっていた。