グラドル・花咲楓香「胸元を凝視しないで」 撮影会で“身体接触”などの迷惑行為を告白
グラビアアイドルの花咲楓香が27日、自身のXを更新し、一部ファンによる行き過ぎた言動やマナー違反について異例の注意喚起を行った。撮影会やチェキ撮影の場で精神的負担を感じていると明かし、具体的な禁止事項を提示して理解を求めた。
【写真】前かがみになって…豊満バストを大胆に披露した花咲楓香
花咲は「最近、撮影会やチェキ撮影の時間に思いもよらぬ行動が見受けられ、心が疲れてしまう瞬間が何度かありました」と告白。「わたしのファンのみなさまは素敵な方ばかりなので、今までは楽しく活動を続けられていましたが、ごく一部の方の言動により体調を崩してしまう日が増えてしまったのも事実です」と打ち明けた。
その上で、今後も出演回数を減らすことは避けたいとし、具体的に3つの禁止事項を示した。（1）チェキ撮影ではわたしの胸元を凝視せずにカメラ目線をしてください。（2）ツーショット撮影で隣に並ぶ際に、偶然を装って体に触れるのはおやめください。（3）ポージング指示で「脇！お尻！しゃがんで！足裏見せて！数センチ右に」などと数十秒間で何ポーズも細かい指示をするのはご遠慮ください。
さらに「イベントでは不適切な接触が無いように床にラインテープが引いてあります。その線は跨がずに常識的な距離を保つようご配慮ください」と呼びかけた。今回の投稿の背景について花咲は「高圧的な態度で、単語だけでポージングを指示されているときよりも、会話を楽しみながらのびのびとわたしの気分で動いているときのほうがいい表情で撮れていると思います！」と説明。「これからもお互い楽しい時間を過ごすために、ご理解いただけると嬉しいです」とつづり、ファンとの信頼関係の再構築を訴えた。
花咲楓香は2023年にグラビア活動を開始。Hカップのプロポーションで撮影会を中心に注目を集め、2024年2月24日には1stDVD『ミルキー・グラマー』を発売するなど活躍の幅を広げている。プロ野球・日本ハムファイターズの熱心なファンとしても知られ、1軍戦だけでなく2軍戦も現地観戦する姿や、グラビア撮影でファイターズモチーフの衣装を取り入れることでも話題となっている。
