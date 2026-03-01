「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日行われて、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が審査員を務めた。

粗品のお笑いコンテスト審査を巡っては、昨年１２月の女芸人No.１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」で辛口評価を連発した末に、騒動が勃発。同じく審査を務めた笑い飯・哲夫が、求められたコメント回数の違いに不満を示し、粗品が反論する展開となった。

この日は冒頭の審査員紹介で、ハリウッドザコシショウが「まあ俺、漫才師ではないので。コメントとかロクなんないんで、コメントの分数、粗品にあげます」とＷ騒動に絡めてさっそくイジリ。粗品は「大丈夫です。ザコシショウさんのも言うてください」と苦笑いで応じた。

審査では「ＦＩＲＳＴ ＲＯＵＮＤ」から辛口さく裂。生姜猫に対しては、他の審査員４人が９０点以上のところ、７８点をつけて、「生姜猫って少々曲芸的な笑いの取り方をよくやる。得意やと思うし、評価もされてるし、とにかくウケるんです。拍手ももらいやすいけど、正直面白くはないんです」とバッサリ。低評価の理由をきっちり説明する一方で、若手漫才師への愛ある言葉もちりばめていた。