勝ってるのに「４枚替え!?」熊本指揮官の大胆采配にファン感嘆。途中出場の10番が得点「選手交代ワクワク」「やっぱり名将」
J３のロアッソ熊本は３月１日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節でJ２の大分トリニータとホームで対戦した。
この一戦で注目を集めたのが、片野坂知宏監督のベンチワークだ。ベ・ジョンミンの２得点で２−０とリードして迎えた71分、指揮官は一挙に“４枚替え”した。
この交代策でピッチに投入された１人、10番の鹿取勇斗が77分にチーム３点目を奪ってみせた。
勝っているなかでも大胆な采配で、途中出場の選手が得点。SNS上では「４枚替え!?」「驚愕の４枚替え!!」「やっぱり名将」「選手交代の仕方がワクワクする」「片野坂監督まじで名将すぎる！」「さすが昇格請負人やなー！」「見事すぎる」といった声が上がった。
なお、熊本は90＋３分に失点も、そのまま３−１で逃げ切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】熊本の10番が途中出場→わずか６分でゴール！
