揺れるW杯開催 米国の攻撃を受けてFIFA関係者も混乱 イラン・サッカー連盟会長は本音吐露「希望を持つのは難しい」
アジア・サッカー界を圧倒する力を持つイラン(C)Getty Images
国際情勢の緊張は、開催が迫るサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）にも暗い影を落としている。
現地時間2月28日、W杯ホスト国でもある米国は、協力体制にあったイスラエルとともに、関係が悪化していたイランに対して攻撃を開始。これを受けてイラン側もイスラエル、UAE、カタール、バーレーンなど湾岸地域の米軍基地を次々と攻め、ミサイル攻撃による「報復」を実行した。
イランに対して、攻撃を命じたドナルド・トランプ大統領は自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」を通じて「イラン政府は悪意に満ちた集団であり、彼らは極めて強硬で、危険な人々だ」と声明を発表。「われわれはもう我慢しない」とあくまで自分たちの攻撃の正当性を訴えている。
ただ、緊張感が高まり、懸念が広まっているのが、今年6月にカナダ、アメリカ、メキシコの3か国共催で実施されるW杯だ。アジア・サッカー界屈指の実力国であるイランは当然出場権を獲得しているのだが、多くの死傷者を生んだアメリカでのビッグトーナメントに出るか否かは不透明な状態となっている。
イラン・サッカー連盟のメフディ・タージ会長は、国営放送『IRIB』において、出場辞退について「決めるのはスポーツ界の責任者たちだ」と明言。現時点での決定こそ下さなかったものの、「アメリカからの今回の攻撃によって、我々がワールドカップに希望を持つのは難しいものとなった」と頭を抱えた。
もっとも、トランプ大統領に対して昨年12月に独自の平和賞を与えたFIFA側は、対応に迫られている。
現状を「関係者たちも情報収集に追われている」と伝えた米スポーツ専門局『ESPN』によれば、マティアス・グラフストロム事務総長は「世界におけるあらゆる問題の展開を注視していく必要がある」と明言。加えて「我々は全チームが参加する、安全な大会開催に注力している。いかなる場合でも、これまで通り、3か国の政府と連絡を取り続ける」と説明した。
ただ、現状のアメリカでの開催に国際的な疑義は強まってもいる。イランを「サッカー的な観点でみれば、4大会連続でのワールドカップ出場を決めたアジア最強国の一つ」と評した英紙『The Guardian』は、こう記している。
「ジャンニ・インファンティーノ（FIFA会長）が『地球史上最高のショーになる』と評した今夏のワールドカップは、2026年の世界情勢の憂鬱さを思い起こさせる。それはもう避けることなどできず、もしかしたら、この大会が『史上不名誉なショー』として歴史に刻まれる可能性もある」
世界情勢が大きく動く中で、W杯は無事に開催されるのか。FIFAにはファンのためにも不安を払拭するような舵取りが求められそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]