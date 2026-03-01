揺れるW杯開催　米国の攻撃を受けてFIFA関係者も混乱　イラン・サッカー連盟会長は本音吐露「希望を持つのは難しい」

アジア・サッカー界を圧倒する力を持つイラン(C)Getty Images

国際情勢の緊張は、開催が迫るサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）にも暗い影を落としている。

現地時間2月28日、W杯ホスト国でもある米国は、協力体制にあったイスラエルとともに、関係が悪化していたイランに対して攻撃を開始。これを受けてイラン側もイスラエル、UAE、カタール、バーレーンなど湾岸地域の米軍基地を次々と攻め、ミサイル攻撃による「報復」を実行した。

【関連記事】治安は大丈夫？ W杯開催に強まる危機感 メキシコ・グアダラハラで勃発した暴動に現地記者が懸念「サッカーは二の次だ」

イランに対して、攻撃を命じたドナルド・トランプ大統領は自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」を通じて「イラン政府は悪意に満ちた集団であり、彼らは極めて強硬で、危険な人々だ」と声明を発表。「われわれはもう我慢しない」とあくまで自分たちの攻撃の正当性を訴えている。

ただ、緊張感が高まり、懸念が広まっているのが、今年6月にカナダ、アメリカ、メキシコの3か国共催で実施されるW杯だ。アジア・サッカー界屈指の実力国であるイランは当然出場権を獲得しているのだが、多くの死傷者を生んだアメリカでのビッグトーナメントに出るか否かは不透明な状態となっている。

イラン・サッカー連盟のメフディ・タージ会長は、国営放送『IRIB』において、出場辞退について「決めるのはスポーツ界の責任者たちだ」と明言。現時点での決定こそ下さなかったものの、「アメリカからの今回の攻撃によって、我々がワールドカップに希望を持つのは難しいものとなった」と頭を抱えた。

もっとも、トランプ大統領に対して昨年12月に独自の平和賞を与えたFIFA側は、対応に迫られている。