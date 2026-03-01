【京都】首位浮上！大逆転勝利を導いた“チャレンジャー精神”「曹さんの言葉で印象に残っているのが…」【KICKOFF！KANSAI】

京都サンガＦ．Ｃ．が今季も好調スタートを切っている。３連勝でＷＥＳＴ地区の首位に浮上。



ゲストのＤＦ須貝英大選手とＤＦ福田心之助選手は曹貴裁監督が伝える“ある言葉”を明かした。



▼「改めて京都はすごいチームだと感じた」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。京都サンガＦ．Ｃ．の練習場を訪れ、ＤＦ須貝英大選手とＤＦ福田心之助選手をゲストに迎えた。





京都は百年構想リーグＷＥＳＴ地区でサンフレッチェ広島と対戦し、劇的な逆転勝利を収めた。広島に先制を許すも、エースＦＷラファエル・エリアス選手が３試合連続ゴールを決めて同点に。さらに試合終了間際には、今季から新加入のＤＦエンリケ トレヴィザン選手がヘディングシュートでネットを揺らし、勝ち越しに成功した。３連勝で首位浮上と好調の京都を支える２人。須貝選手は「あの状況から逆転に持っていくパワーは、改めて京都はすごいチームだと感じた」と言い、福田選手は「試合入る前に曹（貴裁）さんが言った言葉で印象に残っているのが、『自分たちは今強者』ではないとミーティングで言っていて。まだ何も成し遂げていない。それがあの執念のゴールに繋がったと思う」とチャレンジャー精神が勝利の秘訣だったと明かした。昨シーズンはクラブ史上初の３位で終え大躍進となった。今シーズンも京都の挑戦は終わらない。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２６年３月１日（日）放送分の収録より）