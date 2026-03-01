ソニー元常務取締役の郡山史郎さんは68歳にして人材紹介会社を起業、90歳の現在に至るまで仕事を続けている。何が原動力になっているのか。郡山さんは「ソニー元CEOの出井伸之氏の一喝がなければ、いまの私はないに違いない」と言う――。

※本稿は、郡山史郎『君の仕事は誰のため？90歳現役ビジネスマンが伝えたい「自分を活かす」働き方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。

■「戦友」を見送ることは、いくつになってもつらい

長く生きると、かつての仲間を見送る機会が増える。まして「戦友」ともいえるような相手だと、あふれる涙をこらえることができない。たとえ葬式には出なくても、心のなかで冥福を祈っていれば、その想いはきっと故人にも届くはずだ。

私は以前の著書で「高齢者は葬儀に参列しなくていい」と書いた。しかしつい3年ほど前、その禁を破ったことがある。ソニーの会長兼CEOを務めた出井伸之さんが2022年6月に亡くなり、10月に催されたお別れの会に参列したのだ。

出井さんは私にとって恩人だった。だから信を曲げてでも、きちんとお別れしないわけにはいかないと思ったのだ。

都心のホテルの会場に入ると、私の予想と違って華やかさすら漂う雰囲気に驚いた。出井さんの大きなポートレートが飾られ、大型のビジョンでは動画が流れている。まだ午前中だというのに、献花台には花の山ができていた。

若いビジネスパーソンが多いのも印象的だった。彼はすでにソニーを退き、自分の会社で次世代ビジネスや若手リーダー育成に勤しんでいた。多くの若手から慕われる素晴らしい経営者だったのだろう。

そんな思いを抱きつつ、祭壇に花を手向け、遺影に向かって手を合わせたのだが、次第にさまざまな思いが湧いてきて涙が止まらなくなってしまった。周囲に誰もいなかったら嗚咽さえ漏らしていたかもしれない。あとで聞くと、その日の参列者はおよそ2000人もいたとか。大勢の面前で嗚咽をこらえることができてよかった。

■読経を聞きながら叫びたくなる

私が「高齢者は葬儀に参列しなくていい」と書いたのは、かつての付き合いは忘れろという意味ではない。

逆だ。故人との付き合いが長いほど、さまざまな思いがあふれてきて感情をコントロールできないからだ。これも高齢になったゆえかと思っていたが、それだけが理由ではないだろう。故人がやり残したこと、遺族のことなど、さまざまなことに思いが及んでしまうのだ。

ましてや「戦友」とも呼べるような深い付き合いのある仲間だったらなおさらだ。実際、読経を聞きながら叫びたくなったり、焼香だけして、ご遺族に挨拶もしないで逃げるように会場を飛び出したこともある。

本当のところ、別れの辛さにだけはいくつになっても慣れることができない。しかし残念なことに、年齢を重ねるということは、それだけ見送る機会が増えるということでもある。

やはり私には、離れた場所で故人を偲びながら、思う存分涙を流すほうが合っているようだ。

■ソニーのコンピュータ1号機で失敗

出井さんと出会ったのは60年ほど前、スイス駐在時代だった。68歳で起業した私が、現在までやってこられたのは、出井さんのおかげといっても過言ではない。応援してくれる人が一人でもいれば、それはやり抜く力になる。

出井さんとの思い出話に、もうしばらくお付き合い願いたい。

彼と出会ったのは私がスイスに赴任していたときだから、もう60年も前になる。きっかけは忘れたが、彼はソニー入社後ジュネーブに留学していたので、そこで出会う機会があったのだろう。

仕事の付き合いはなかったが、この出会い以降、彼はプライベートな場では私のことを「先輩」と呼ぶようになった。あとで聞いた話では「自分は郡山さんの後輩だ」と言っていたらしい。

いまではコンピュータでも知られるソニーだが、実は1号機をつくったのは私だった。しかし失敗に終わり、2号機は出井さんが担当することになった。彼は「郡山さんのと違って今度は売れますよ」と自信満々だったが、これまた失敗。「お互い失敗だったね」と笑い合ったこともある。

■大賀さんが出井さんを後継に指名

そして私は大賀典雄社長が出井さんを後継に指名したことをきっかけに、ソニーの取締役を辞めた。当時、出井さんは常務取締役だったから、居並ぶ先輩重役たちを飛び越えての大抜擢は世間でも大いに話題になったものだ。

出井さんは私より2歳若く、取締役になったのは私より4年遅かった。私のような年長者がいたら新社長はやりにくいことは誰でもわかる。ほかの古参たちと「世代交代のいい機会だから辞めよう」と相談したうえで決めたことだが、蓋を開けたら大方の古参たちはソニーに残った。

折しも翌年が創業50周年を迎える節目だったこともあり、新社長が新しい風を送り込むのにふさわしいタイミングだと思われた。常に未来志向だった井深さんや盛田さんも、次の時代に向けて新しい世代に引き継ぐことに賛同してくれるだろうという思いもあった。

ひと言つけ加えるなら、私がソニーを離れるとき、「ご苦労さまでした」と感謝状を渡してくれたのは、ほかでもない出井さんだった。

■「わたしへの返済は考えなくていい」

ソニーを離れてからも出井さんとの関係は続いた。

郡山史郎『君の仕事は誰のため？90歳現役ビジネスマンが伝えたい「自分を活かす」働き方』（青春出版社）

一番恩義に感じているのは、2004年に人材紹介会社「CEAFOM」を立ち上げたときのこと。ソニーにも出資してもらえないかと共同設立者の一人が相談に出向くと「へえ、郡山さんが会社をやるの？」と笑顔になって、ソニーとしては無理だが個人でならと、その場で出資を即決してくれたという。

ソニーの子会社にいた頃から温めていた人材ビジネスのアイデアだったが、私の考えていたビジネスモデルでは成功するのが難しいことはわかっていた。しかしソニースピリットの一つでもある「人真似はしない」を実践する意義はあると思ったのだ。

ところが船出して間もない2008年に、リーマンショックが起こった。

通常の紹介業では儲からなかったため、ベンチャー投資や外貨預金で資産運用していたのが裏目に出て、資産が一気に霧消してしまった。人員削減や事務所移転などできる限りのことはやったが効果はない。いよいよこれまでか。少しでも余裕があるうちに会社を清算しようと考えた私は、株主でもある出井さんにその旨を伝えに行った。

黙って話を聞いていた出井さんが最初に言ったのは、

「やめるなんて、ダメです」

のひと言だった。「私への返済は考えなくていい。最後の1円がなくなるまで会社を続けてください」と言って、それ以上話を聞いてくれなかった。

こうなったら自力で何とかするしかない。古い知り合いに助力を頼むなど、考えられるあらゆる方策を尽くして立て直しを図った結果、どうにか這い上がる道筋を見つけることができ、今日まで会社を続けることができた。

あのときの出井さんの一喝がなかったら、いまの私はないに違いない。

郡山 史郎（こおりやま・しろう）

CEAFOM社長

1935年生まれ。一橋大学経済学部卒業後、伊藤忠商事を経て、1959年ソニー入社。1973年米国のシンガー社に転職後、1981年ソニーに再入社、1985年取締役、1990年常務取締役、1995年ソニーPCL社長、2000年同社会長、2002年ソニー顧問を歴任。2004年、プロ経営幹部の派遣・紹介をおこなう株式会社CEAFOMを設立し、代表取締役に就任。人材紹介のプロとして、これまでに3000人以上の転職・再就職をサポート。著書に『定年前後の「やってはいけない」』『定年前後「これだけ」やればいい』『井深大と盛田昭夫 仕事と人生を切り拓く力』（いずれも青春新書）などがある。

（CEAFOM社長 郡山 史郎）