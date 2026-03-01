Stray Kids・I.N、スーツ姿で色気ダダ漏れ…輝くビジュアルに反響「正気じゃいられない」「カッコいい」
Stray KidsのI.Nが、輝くビジュアルでファンを魅了した。
I.Nは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。
公開された写真は、イタリア・ミラノで開催された高級ジュエリーブランド「DAMIANI」のイベントに出席した際のものだ。
写真のI.Nは、ゴールドに輝くセットアップスーツを着用。ベストからのぞく胸元には華やかなペンダントネックレスを合わせ、ヘアはセンターパート気味にラフにセットし、色気を感じさせる雰囲気を演出している。
特に、ゴールドのスーツにも負けない光を放つ抜群のビジュアルと圧倒的なオーラで、見る者を虜にした。
この投稿を見たファンからは「カッコいい」「眩しすぎます」「正気じゃいられない」「大好き」といったコメントが寄せられている。
なお、I.Nが所属するStray Kidsは、3月28日・29日、4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING “STAY in Our Little House”」を開催する予定だ