¡¡¼ã¼ê¾åÊýÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£±£µ²ó£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¤¬£±Æü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ò£Ï£Õ£Î£Ä¤Î£²ÈÖ¼ê¡ÖÀ¸ÕªÇ¡×¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Ï£·£¸ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë£³¥Ü¥±¤ä¤·¡¢£±¸ÄÌÜ¤Î¥Ü¥±¤Þ¤Ç£±Ê¬£´£µÉÃ¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¹¤®¤ë¡£¤³¤Î¶¥µ»Ì¡ºÍ¤Î¾å¤ÎÊý¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢·¯¤é¤¬¤ª¤â¤í¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡££´Ê¬¤«¤±¤Æ¤ª¤â¤í¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤Î¥Ü¥±¤ò¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï£±£°ÉÃ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾ÃÈñ¤·¤Æ¥Ð¥ó¥Ð¥ó¼¡¹Ô¤¯¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡££±²óÌÜ¤Ï¤Í¡£¡Ø¤Ç¤â¤ªÁ°¡¢¤¢¤ì¤ä¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¾ðÊó¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²²óÌÜ¤Í¡£¤½¤Î¡Ø¤ªÁ°¡¢¼þ¤ê¤Ë½÷À¤ª¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¼¤Î¶ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾å¤Î¶ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Ç¤â¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤¢¤ì¤ä¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤·¤Æ¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥ë¡¼¥ë¾¡¼ê¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ÈÀ¸ÕªÇ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¡¹¶Ê·ÝÅª¤Ê¾Ð¤¤¤Î¼è¤êÊý¤è¤¯¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÀ°Õ¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É¾²Á¤â¤µ¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³Æ¾Þ¤â¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²ÁÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¤ä¤ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¹½À®¤·¤Æ¥¦¥±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°Î¤¤¤·¡¢²¿¤«¤³¤ÎÀ¼¤ÎÀÄ¤µ¤ËÉÔÍø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÆâÍÆ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À²¿¤«¤³¤¤¤Ä¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¤¬¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤Ï£¹£´ÅÀ¡¢¤ª¡Á¤¤¡ªµ×ÇÏ¤Ï£¹£³ÅÀ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ï£¹£´ÅÀ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦´äÈøË¾¤Ï£¹£²ÅÀ¤Ç·×£´£µ£±ÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£