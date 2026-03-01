◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選 Ｂ組 第４戦 日本７８―７２韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）

世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国に７８―７２で勝利し、桶谷大監督が就任後初白星を飾った。日本はＢ組単独首位となった。

先月２日にトム・ホーバス前監督が電撃解任。桶谷監督の初陣となった同２６日の第３戦は中国に８０―８７で敗れたが、就任２戦目で初白星を挙げた。指揮官は「本当、ホッとしてます。プレッシャーは感じていたけど、今いるメンバーをしっかり信じてやるべきことをやって、あとは任せるということをやれた。選手たち、みんなが頑張ってくれた」とかみしめた。

Ｂリーグ・琉球の監督を務めていた同監督は、沖縄の大声援のもとで逆転勝利。「ちょっと泣きそうになりますね。本当にありがとうございます。皆さんの声援が後押ししてくれたと思うので、こういう結果になったと思います」と感謝した。

日本は７月３日に中国、同６日に韓国と対戦する。指揮官は「まだこれからＷ杯までやらないといけないことがある。しっかりＷ杯にいけるように日本一丸で頑張りたいと思う」と力を込めた。