「“主人”って呼ぶの、やめたら？」昨年話題の『子宮恋愛』で“物議醸したセリフ”の裏側。37歳・肉体派俳優が語る葛藤とは
ダンサー、俳優として舞台を中心に活躍し、2019年のテレビドラマ『ルパンの娘』で一躍注目を集めて以降、舞台に映像作品にと支持を集めている大貫勇輔さん（37歳）。昨年4月期に放送されたドラマ『子宮恋愛』（読売テレビ）への出演も大きな話題となりました。
3月からは、日本では再再演となるミュージカル『メリー・ポピンズ』で、3度目となるバート役（トリプルキャスト）を務めます。そんな大貫さんに、本ミュージカルにかける思いから、さらに女性ファンを増やした『子宮恋愛』についても聞きました。
◆「この子たちのためなら死ねる」父になって知った思い
――大きなタイトルの作品ですが、大貫さんは今回で3度目のバート役ですね。
大貫勇輔さん（以下、大貫）：僕は、究極を言えば死ぬまでやりたいと言ってもいいくらい、このミュージカルが大好きです。初演（2018年）、再演（2022年）とバートを演じていますが、自分自身にすごくフィットしていて、僕そのものだと感じています。だからこうしてまたお声をかけてもらって、当然喜びもありましたし、ある種「当然」といった自負もありました。その中で、今回は自分自身に大きな変化がありました。
――というと。
大貫：父親になったことによる変化です。再演のときにはすでに父親になっていましたが、そのときは目の前のことにいっぱいいっぱいでした。そこから「この子たちのためだったら死ねる」と思える存在と月日を重ね、そのうえで新たにバートに向かうと、どんな影響があるのか自分自身でも楽しみなんです。
◆中身は寂しがりの“ゴールデン・レトリバー”
――その間には、父と息子の関係を描いた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にも挑戦されています。
大貫：そうなんです。2年目で10か月演じて、いままたカムバックで出演させていただいています（取材日時点）。やはり再演では、より舞台上での息子のセリフに心が動いています。改めて、「普段の生活からの影響を受ける仕事なんだな」と体感しました。
あと、『ハリー・ポッターと呪いの子』のときに、周りから「大型犬のゴールデン・レトリバーみたいに見える」って言われたことがあって（笑）。嬉しいとバーっと行くし、悲しいとクーンとなっちゃう。その感じは自分自身の中にある要素なんです。
――そうなんですね！
大貫：バートも自分の気持ちに正直。メリーや子どもたちに会えたら嬉しくてたまらないし、寂しいときはしっかり寂しがる。自分にも他人にも嘘がつけない正直さは、特にバートとフィットしていると思います。
◆ダンサーを選んだ意外なワケ「痛いのが大嫌いなんです」
――大貫さんは体操一家で育ったそうですが、ご自身は小さなころからダンスの世界へ。体操の世界へ進もうとは思わなかったのでしょうか。
大貫：僕ね、小さなころから痛いのが大嫌いなんです。体操って痛いんですよ（苦笑）。目立ちたがり屋なので、楽しいときもありましたが、ひねりが入ると恐怖になってくる。ロンダートバク転宙返りまでやっていたのですが、そこにひねりの練習が入った段階で怖くなってしまって。鉄棒やつり輪も手が痛いですし。「これ以上は体操は趣味でいいや」となりました。
ダンスは7歳から始めましたが、その前にはサッカー、水泳、剣道、ピアノや英会話も習っていました。
――そのなかで、なぜダンスにハマったのでしょう。
大貫：気持ちよかったんでしょうね。最初は母親がやっていたので、ついてまわって真似して踊っていたんです。一度、四年生のときに「やめたい」と思ったことがありましたが、母親がやめさせてくれませんでした。そのときにやめなくて本当によかったなと思います。六年生のときにストリートダンスに出会って、そこから一気にハマっていきました。
3月からは、日本では再再演となるミュージカル『メリー・ポピンズ』で、3度目となるバート役（トリプルキャスト）を務めます。そんな大貫さんに、本ミュージカルにかける思いから、さらに女性ファンを増やした『子宮恋愛』についても聞きました。
――大きなタイトルの作品ですが、大貫さんは今回で3度目のバート役ですね。
大貫勇輔さん（以下、大貫）：僕は、究極を言えば死ぬまでやりたいと言ってもいいくらい、このミュージカルが大好きです。初演（2018年）、再演（2022年）とバートを演じていますが、自分自身にすごくフィットしていて、僕そのものだと感じています。だからこうしてまたお声をかけてもらって、当然喜びもありましたし、ある種「当然」といった自負もありました。その中で、今回は自分自身に大きな変化がありました。
――というと。
大貫：父親になったことによる変化です。再演のときにはすでに父親になっていましたが、そのときは目の前のことにいっぱいいっぱいでした。そこから「この子たちのためだったら死ねる」と思える存在と月日を重ね、そのうえで新たにバートに向かうと、どんな影響があるのか自分自身でも楽しみなんです。
◆中身は寂しがりの“ゴールデン・レトリバー”
――その間には、父と息子の関係を描いた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にも挑戦されています。
大貫：そうなんです。2年目で10か月演じて、いままたカムバックで出演させていただいています（取材日時点）。やはり再演では、より舞台上での息子のセリフに心が動いています。改めて、「普段の生活からの影響を受ける仕事なんだな」と体感しました。
あと、『ハリー・ポッターと呪いの子』のときに、周りから「大型犬のゴールデン・レトリバーみたいに見える」って言われたことがあって（笑）。嬉しいとバーっと行くし、悲しいとクーンとなっちゃう。その感じは自分自身の中にある要素なんです。
――そうなんですね！
大貫：バートも自分の気持ちに正直。メリーや子どもたちに会えたら嬉しくてたまらないし、寂しいときはしっかり寂しがる。自分にも他人にも嘘がつけない正直さは、特にバートとフィットしていると思います。
◆ダンサーを選んだ意外なワケ「痛いのが大嫌いなんです」
――大貫さんは体操一家で育ったそうですが、ご自身は小さなころからダンスの世界へ。体操の世界へ進もうとは思わなかったのでしょうか。
大貫：僕ね、小さなころから痛いのが大嫌いなんです。体操って痛いんですよ（苦笑）。目立ちたがり屋なので、楽しいときもありましたが、ひねりが入ると恐怖になってくる。ロンダートバク転宙返りまでやっていたのですが、そこにひねりの練習が入った段階で怖くなってしまって。鉄棒やつり輪も手が痛いですし。「これ以上は体操は趣味でいいや」となりました。
ダンスは7歳から始めましたが、その前にはサッカー、水泳、剣道、ピアノや英会話も習っていました。
――そのなかで、なぜダンスにハマったのでしょう。
大貫：気持ちよかったんでしょうね。最初は母親がやっていたので、ついてまわって真似して踊っていたんです。一度、四年生のときに「やめたい」と思ったことがありましたが、母親がやめさせてくれませんでした。そのときにやめなくて本当によかったなと思います。六年生のときにストリートダンスに出会って、そこから一気にハマっていきました。