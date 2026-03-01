ついに3月に突入し、今年度も残り後少し。気持ちよく新年度を迎えるためにも、読書をして気分転換してみては？ おすすめの新刊4冊を紹介します。

『生きとるわ』又吉直樹／文藝春秋／2200円

主人公は公認会計士の岡田。彼は阪神が優勝した夜、高校時代の仲間で500万円を貸している横井と再会する。高校時代の回想シーンでの、横井の天性の虚言癖には呆れるが、親を安心させるためだったりして、どこか憎めない。が、30過ぎた大人になっても横井は変わっていなかった。関係を切れないのは友情か、"愛嬌あるクズ"が放つ磁力なのか？ ラストの"笑い"は群を抜く。

『被告人、AI』中山七里／小学館／1760円

介護用ロボット「リタ」がペースメーカーを装着していた独居老人への殺人容疑で起訴される。ニュースを聞いた者達は荒唐無稽だと笑うが、検察は会社の製造物責任を問わず、リタを個体（人間）と見なして、殺人の意思を立証しようとしていた。対話型AIが被告になる世界初の裁判。司法やITの現在地を示すほか、人工知能が人間を超える日は来るのかなど、話の種も盛り沢山。

『ぼくたちはどう老いるか』高橋源一郎／朝日新書／1155円

70歳以上で自動的に消える銀行の融資枠。気づけば「老い」の方へ押し出され「社会的な死」が始まっていた。誰もが老いて死ぬ。先達は晩年をどう生きたのか｡鶴見俊輔の『もうろく帖』、谷川俊太郎の詩と死、耕治人の胸をえぐる最晩年の三部作などを読みながら、なんとか「老い」の本質に迫ろうとする。これは死の準備などではなく思索することの尊さを示す書なのだと思う。

『ゆうべの食卓』角田光代／新潮文庫／693円

バイト仲間と出来映えを褒め合うお弁当タイム、離婚した夫の作る驚くほど美味しいカレー（4種類混ぜる）、｢ゴージャスさん」がメイン料理を担当、他の人はサイドメニューを持ち寄るシェアハウスの夕食会。日常の中の食はなんと人と人を温かく繋ぐことだろう。ささやかだからこそ輝くピュアな幸福感。料理好き（コロナ禍で嫌いになる異変も）の角田さんならではの短編集だ。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年3月12日号