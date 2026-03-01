40代メイクが「濃くても薄くても老けて見える」納得の理由。若見えのカギは“眉の透け感”と3つのポイント
メイクが濃くても、薄くても老けて見える。今の自分にとって正解のメイクの濃さがわからない。そんな悩みを抱えていませんか？
美容ライターの遠藤幸子が、40代のメイクの濃さについて検証し、若々しく見えるラインを探ってみました。
◆メイクには引き算が大事だというけれど……
メイクには引き算が大事だとよく言われていますが、すべてが薄かったらどういう印象になるでしょうか。このパターンから試してみました。
今回は、ベースメイクは同じ状況下で、眉、アイメイク、チーク、リップといったポイントメイクをどれも薄く塗ることにしました。
すると、顔全体が締まらず、完全にぼやけてしまいました。心なしか、いつもより顔が大きく見える気がします。また、血色感が足りず、顔色が悪く見えることから老けて見える印象を持ちます。
結果、ベースメイクをしっかり仕上げても、ポイントメイクがどれも薄いと老けて見えたり、顔が大きく見えたりすることがわかりました。
◆濃いメイクならメリハリが出て若く見える？
では、ひとつひとつのパーツを際立たせた、いわゆる濃いメイクならどうでしょうか。メリハリが出て、薄いメイクよりも若く見えそうな気もします。
けれど、実際はどうかというと、すべてのパーツを主張しすぎると、古臭い印象に見えたり、重たい印象になったりして老けて見えることがわかりました。
やはり何事も匙加減が大事ということですね。それでは、正解を探っていきたいと思います。
◆眉はほどよい透け感、アイラインかマスカラにウェイトを
目元のメイクから考えていきましょう。眉ですが、眉の隙間が見えないくらい塗りつぶし、濃く仕上げると、当然のことながら重たい印象になり、主張も強くなります。
そうすると、今どき感も失われ、老けて見えやすいと感じました。眉はほどよい透け感がキモと言えます。
目元は、明るいアイシャドウでスッキリと仕上げつつ、アイラインとマスカラの両方で引き締めると、やりすぎ感が出るように感じました。たとえば、マスカラをブラックにするならアイラインは省くか、淡い色でさりげなく引き締める程度がベストです。
また、アイラインは太いと目が小さく見えたり、古臭く見えたりして逆効果になりがち。まつ毛の隙間を埋めるように、細くアイラインを描いてほどよい引き締めを狙うのがおすすめです。
◆チークは脇役。さりげない血色感と透明感重視を
検証の結果、チークを濃く入れると、老け見えしやすいだけでなく、垢抜けない印象に仕上がりやすいと感じました。チークは脇役と心得、目元と口元を自然につなぐ色を選びましょう。
また、入れ方も大事。丸く入れたり、横に入れたりすると顔下半分の余白が気になったり、たるみを引き立ててしまったりする可能性があります。そのため、ふわっと斜め上方向に広めに入れましょう。
似合う色は人それぞれですが、少し青みがあったほうが肌に透明感を与えることができます。また、色が淡すぎたり、青みに寄りすぎたりすると、血色感が足りず老けて見えることも。自前の血色感に近い、さりげない血色感を与えられるものを選びましょう。
◆血色感が足りないリップは顔色が悪く見える
リップに関しては、濃い、薄いというより血色感があるか、足りないかというジャッジになります。若い頃、目元を強調して口元で引き算というメイクのやり方を身につけた40代は、目元を盛ったときに淡い色のリップを選びくなるかもしれません。
けれど、よほど色白でない限り、顔色が悪く見えてしまう可能性が高いです。顔色がパッと明るく見えるリップを選びましょう。
ただし、深みがありすぎると、老けて見えることも。肌のトーンや顔全体の仕上がりと相談しながら、ぜひベストな色を探ってみましょう。
筆者がたどり着いたひとつの結論としては、眉にはほどよい透け感が大事。目元は明るめのアイシャドウでスッキリ仕上げつつ、アイラインとマスカラどちらかにウェイトを置いたメイクをするのがおすすめです。チークは色の主張を控えて、肌に透明感を与えつつ、ほどよい血色感があるものをふわっと広めに入れること。リップは、顔色がパッと明るくなる1本を選びましょう。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
