陽気に包まれた侍ジャパンの宮崎合宿を俳優・渡辺謙が見つめていた。WBCを独占放送するNetflixでアンバサダーを務める渡辺に駆け寄り、力強くシェイクハンドしたのが、侍ジャパンに初めて選出された佐藤輝明（阪神）だった。

【写真】侍ジャパンの宮崎合宿に参加した佐藤輝明の練習風景 松井秀喜氏と談笑する姿も

「頑張れと言ってもらいました。自分としてもそれ（頑張る）しかない。しっかり準備したい」

世界一に輝いた2023年大会から3年、国内で最も評価を上げた左のスラッガーこそ佐藤だろう。昨季40本塁打、102打点を記録し、二冠王に輝いた。打撃練習では強引に引っ張った打球がライトスタンドに弾丸のように突き刺さり、軽くこすった当たりがレフトスタンドに到達する。同じ左の大砲である佐藤のスイングをじっと見つめていたのが松井秀喜氏だ。

「やはり、パワーというか、スイングの強さというのは今日一日見ただけで感じましたし、以前に比べればボールを芯で捉える確実性が高まっている気はしました」（松井氏）

佐藤はヤンキース時代の松井氏しか記憶にない。

「アメリカで活躍しているスゴイ選手というイメージですが、やっぱ、でかいっすね（笑）」

名優の渡辺や"ゴジラ"松井氏と同様、佐藤も日本という小さな島国に収まりきらない才能であり、メジャーに渡る準備段階に入っている。キャンプイン直前まで阪神が提示した契約書にサインをせず、5億円の単年契約を結んだのも、今オフのメジャー移籍を見据えているからだろう。佐藤は以前、筆者のインタビューにこう答えている。

「僕は小学生の頃からイチロー選手が大好きだった。イチロー選手のように、子どもが見ても、凄いなと思ってもらえるような選手になりたいし、将来はもちろん、僕もメジャーリーグに行きたい」

世界一ナインも驚愕

昨年、佐藤はドジャースとのプレシーズンゲームで、サイ・ヤング賞の受賞経験もある左腕のブレイク・スネルから右中間への一発を放ち、世界一の面々を驚愕させた。昨春に続き、WBCは"サトテル"の名をメジャーに轟かせる恰好の場でもある。だが、ポジションが保証されているわけではない。三塁には村上宗隆がいて、一塁は岡本和真が基本線だろう。外野に回るにしても、吉田正尚と鈴木誠也がいる。DHは大谷翔平で確定だ。

だが2月22日の強化試合では三塁を守って3安打5打点。先輩メジャーリーガーの一角を崩すかもしれない。

合宿の練習後、バスに乗り込もうとする佐藤に、初めて臨むWBCは野球人生でどんな意味を持つ大会になるのかと質問すると、しばらく立ち止まって逡巡し、こう答えた。

「とにかく与えられたところで頑張る。ただそれだけですね」

まずは侍戦士とのポジション争いに競り勝ち、定位置を掴んでWBC連覇に挑む。その覚悟の言葉に聞こえた。

取材・文／柳川悠二 撮影／藤岡雅樹

※週刊ポスト2026年3月13日号