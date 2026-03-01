2月16日、六代目山口組の元直参組長で、後藤組創設者であった後藤忠政氏の通夜が静岡県富士宮市で営まれた。83歳だった。実話誌記者が語る。

「後藤元組長は五代目・渡辺芳則組長時代に若頭補佐となり、"執行部（若頭、若頭補佐らで構成され、組織運営の中枢を担う）"入りしていた大物ですが、一般社会でも名前が知られている。一番大きなきっかけは2008年10月、大物演歌歌手らが当時六代目山口組直参だった後藤元組長の誕生日を祝うゴルフコンペに出席したと報じられたこと。これにより、参加歌手らがその年のNHK紅白歌合戦への出場辞退に追い込まれるなど大騒動になりました。さらにヤクザ引退後に刊行した自著伝『憚りながら』（宝島社）が20万部超の大ベストセラーとなったことも記憶に新しい」

後藤氏の活動はたびたびメディアで取り上げられていた。天台宗系の寺院で得度し、私費を投じて袴田事件をテーマにした映画『BOX 袴田事件 命とは』（2010年）を制作。さらにカンボジアに移住し、養鶏場経営などの事業や学校建設などのボランティア活動に従事したことで同国の「伯爵」に相当する称号を与えられたこともあった。その活動は幅広く、"伝説のヤクザ"とも呼ばれてきた。近年も任侠映画『無頼』（2020年）で主人公のモデルになり話題を呼んでいた。

「後藤元組長は昨年ごろから体調が優れず、入退院を繰り返していた。最近、退院し、都内の自宅で療養を続けていましたが、8日朝、倒れているのが見つかり、病院に搬送されたものの死亡が確認された。死因は誤嚥性肺炎と聞いています」（同前）

2月16日の通夜では、弔問客による列が途切れなかったという。現場を訪れた警察関係者はこう語る。

「ヤクザにとって葬儀の場でのトラブルは御法度ですが、万が一に備えて多数の警察官が警備にあたっていた。後藤元組長と交流のあった全国各地の暴力団関係者が参列し、六代目山口組の直参組長も確認できただけでNo.2の竹内照明若頭、野内正博・弘道会会長、後藤組の若頭だった竹嶋利王・良知組組長、同本部長だった塚本修正・藤友会会長が参列。一般の弔問客と同様に参列し、焼香を済ませるとすぐに会場を後にしていた。

また、芸能関係者の弔問も多く、一連のゴルフコンペ騒動で話題に上がった大物演歌歌手からも供花があった」

後藤元組長を処分した"張本人"も弔問に

さらに、六代目山口組の高山清司相談役も弔問に訪れていたという。前出・実話誌記者によると、「通夜の前日までに高山相談役は複数の直参組長を引き連れ、弔問に訪れたと聞いている」という。

高山相談役は六代目体制発足後、若頭として組織運営を担ってきた。後藤氏のゴルフコンペ騒動が起きた際、トップの司忍組長は銃刀法違反の罪で服役中でもあり、後藤氏の"除籍"処分を下した張本人といっても過言ではない。

「当時の後藤元組長は月1定例会に通院など理由をつけ欠席を繰り返していた。その最中にあの報道があったわけですから、"会議には来られないのにゴルフはできるのか"と執行部の怒りは相当でした。

さらに後藤元組長は執行部からの"出頭要請"を拒否し、15日間にわたって緊張状態が続いた。警察関係者の間では『後藤組が山口組を出て抗争になるぞ』といわれたほどでした。最終的に"除籍"処分が下され、後藤元組長は引退することになりました」（同前）

後藤氏の処分後に不満を抱いた直参組長13人による怪文書が出回り、その後、13人全員が処分を受けている。そうした過去があっただけに警察、メディア関係者の間では高山相談役の弔問に驚きの声が広がった。前出・実話誌記者は「あくまで推測ですが」と前置きして、こう語る。

「後藤元組長は山一抗争をはじめとした抗争で最前線に立ち、山口組の東京進出に中心的な役割を果たした。多額の上納金で経済面でも大きな役割を果たしたともいわれています。六代目体制では色々あったのは事実ですが、"六代目山口組"でなく、"山口組"に多大な貢献を残したという判断で弔問に訪れたのでしょう。

暴力団社会は組織から処分を受けた人物への付き合い方には細心の注意を払います。絶縁・破門者との付き合いはタブーですが、後藤組長は"除籍"だったことも大きいのではないか。とはいえ、これまでの山口組では考えられなかったことではあるので、組織も変革を迎えている証でしょう」

後藤氏が活動した時期は暴対法や暴排条例もなく暴力団の全盛期とも言える時代だった。警察、市民から厳しい監視下に置かれる令和の暴力団はどう変わっていくのか。