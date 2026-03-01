お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。持ちネタの「カロリーゼロ理論」について衝撃の事実が明かされる場面があった。

この日のゲストはお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一。サンドの2人とは仲良しだが、実は「カロリーゼロ理論」は伊達と小杉が共同で考えたものだったが、いつの間にか伊達1人のネタになっているという。

とぼける伊達に、小杉は「ようやくこの話が日の目を浴びる日が来た！」とツッコミ。「こんなん自分で言うのも恥ずかしい」としながらも「伊達ちゃんがよく言っているカロリーゼロ理論、あれは共同著作なんです」とぶっちゃけた。

カロリーゼロ理論は「アメトーーク!」（テレビ朝日）で伊達が披露したことで有名になった。大笑いするサンドと狩野英孝に、小杉は「伊達ちゃんがカステラをぺったんこにして食べた、なんぼでも食べれるって言って。（小杉が）“ぺったんこにしたらカロリーゼロやもんな”って言うた時にこの理論が完成したんです」と説明。そして「そこから伊達ちゃんがうまく使い過ぎて…俺が使うのを忘れて、一世を風靡して、伊達ちゃんが飽きた頃に俺が思い出して、俺も言ってたよなってなって」と振り返った。

今となっては小杉が「カロリーゼロですから」と言うと、吉本の大先輩のハイヒールから「それ伊達ちゃんのやん」と突っ込まれてしまうという。

「カロリーゼロっていうフレーズは小杉さんから出た？」と狩野が聞くと伊達も「そうかもしれない」と認める。小杉は「でも、ぺったんこにしたのは伊達ちゃんやから。だから、いったら藤子不二雄みたいなもの」と無理やりな例えで笑いを誘った。

この日のロケでは、コロッケや唐揚げを食べた伊達と小杉が「180度以上の熱でカロリーは消滅」「西日のまぶしさでカロリーは見えなくなる」と理論を披露し、4人で大爆笑していた。