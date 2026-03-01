「チューリップ賞・Ｇ２」（１日、阪神）

２番人気のタイセイボーグが重賞初制覇を飾った。２着には７番人気のナムラコスモス、３着には１番人気のアランカールが入った。

最後は息が詰まる大接戦となった。ゆったりとしたペースで一団になって最後の直線へ。団子状態のなか、馬場の真ん中を抜け出したのはタイセイボーグ。内ではナムラコスモス、グランドオーパスが粘り、外からアランカールが猛追してきたが、何とか振り切った。

４度目の重賞挑戦にして初のタイトルをゲット。阪神ＪＦでも３着に入った実力馬が、その力をしっかり見せつけた。西村淳は「本当にうれしいですね。（管理する）松下先生には良い馬を乗せてもらっていたが、重賞でなかなか良い結果を出せなかったので。結果を出せてうれしいです」と笑顔。混戦のレースとなったが、「チューリップ賞は毎年スローペースになりがちですけど、この子の切れ味を信じていた。気持ちよかったですね」と振り返った。

これで牝馬クラシックの主役候補に躍り出た。大一番に向けて「阪神ＪＦでは悔しい思いをしているので。期待に応えられるように」と力を込めた。