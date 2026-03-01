「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本７８−７２韓国」（１日、沖縄サントリーアリーナ）

世界ランク２２位の日本は同５６位の韓国との激闘を制し、通算３勝１敗とし、グループ首位を守った。７月に行われる次戦・中国戦（アウェー）に勝利すれば、最終予選進出が決まる。

ホーバス監督が電撃退任となり、桶谷大新監督就任初戦となった２月２６日の試合で中国に逆転負けを喫した日本。新体制初白星をあげたい日韓戦。序盤からホーキンソン、渡辺雄太らが奮闘。韓国もＢリーグ・長崎に所属するイ・ヒョンジュンの３点シュートなどで一進一退の攻防を繰り広げた。

５４−５５で最終第４Ｑへ。韓国に突き放される苦しい展開の中で、渡辺が３点シュートを決めて、６１−６２の１点差に。その後も突き放されたが、馬場雄大の３点シュートで食い下がり、ホーキンソンの得点で逆転。渡辺のダンクで突き放し、そのまま逃げ切った。

２３年に４８年ぶりの自力五輪切符を手にした沖縄の地で新たな一歩を刻んだ。

試合後、桶谷監督は「本当にホッとしてます。プレッシャーは感じていたが、いまのメンバーを信じて、やるべきことやって任せることができた」と笑顔で振り返り、Ｂリーグ・琉球を率いる中で“地元”沖縄での１勝に「ちょっと泣きそうになりますよね。本当にありがとうございます。皆さんの声援が後押ししてくれた。Ｗ杯までやらないといけないことがある。日本一丸で頑張りたい」とうなずいた。

渡辺雄太は「第４Ｑの声援、本当に鳥肌たちました。ありがとうございました。桶さんのためにこの１勝勝ち取ろうとプレーしていた。おめでとうございます」と指揮官に拍手を送っていた。