AKB48盒矯眠察28）が3月1日、都内で初写真集「ひとり姉妹」発売記念会見に出席し、不老を誓った。

ベビーフェイスで実年齢よりも若く見られることも多く、童顔に見えるメークも追求するなど普段から力を入れている。会見でも「見た目が若いねと言われるのはめっちゃうれしい」といい「ずっとこのままでいたいです。若いままで。老けずに頑張りたいです」と意気込んだ。

コツについては「一番大事なのはマインド」と語り「疲れたとか言わない。体力があると思い込むこととか、わくわくすることとか楽しいと思えることで一杯にするようにしています。これからも楽しいと思えることをより多く感じられるマインドでいたいなと思います」と力を込めた。

今後取り組みたいことを聞くとせいろ蒸しを挙げた。昨年6月に購入したせいろをまだ使っていないことが理由で「まだ1回もやっていなくて。やっぱり野菜を食べた方がいいと思いますし、さすがに買って1年が経つ前に野菜を入れて蒸したいと思います」と見据えた。

写真集の撮影は宮古島と都内で行った。初ランジェリーカットに加え、南国フルーツで胸元を隠したフルーツブラショットや手ぶらショットなど大胆カットにも挑戦し、話題を呼んでいる。