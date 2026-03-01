「N-VAN」とは異なる専用アイテムを架装

キャンピングカーの新車・中古車販売などを手掛けるキャンピングカービルダーのルートシックス（茨城県水戸市）は、「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」で、EV軽商用バンとして話題を呼んだホンダ「N-VAN：e」をベースにした軽キャンピングカー（軽キャンパー）「シーク：e」を展示しました。

ルートシックスでは軽キャンパーのベース車にスズキ「エブリイ」、ホンダ「N-VAN」、ダイハツ「アトレー」を用意。それぞれ「サンライト」「ウォームスライト」（エブリイ）、「シーク」（N-VAN）、「コンフィ」（アトレー）と名付け、各モデルに異なる個性を与えつつ価格帯を変えて販売しています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「最大“4人が寝られる”」スゴい軽バンです！ 画像で見る（30枚以上）

軽キャンパーといえば、限られた車体寸法の中でいかに機能的にキャンピングカーに必要な要素を組み込むかが重要です。

近年は軽キャンパーの需要が高く、ベース車自体にも安全性や快適性も求められています。

その点でいえば、ホンダが誇る軽商用バンN-VANは、ホンダセンシングなどの安全装備や、ライバルよりも長めのボンネットを持ち安全性も充実しており、前輪駆動とホンダお得意の低い床によって積載性にも優れていることから、ライバル車とは違った個性を備えています。

しかしN-VANの欠点は室内長の短さ。ワンボックス型のライバル車と異なり、運転席後部に大人が横になれるスペースの確保が困難です。

そこでシークでは、運転席を回転式にすることで「リビング空間」を捻出し、大人2名が就寝できるスペースも実現しました。

さらにオプションのポップアップルーフを追加すれば、上下であわせて大人4人での車中泊も可能です。

車内は対座式のダイネットモードとベッドモードの切り替えが可能。バックドアを開け、ベッドの台座家具にテーブルを接続することでアウトサイドモードを作ることもできます。

そしてシーク：eは、シークの軽キャンパーとしての優れた素質を受け継ぎついだEV軽キャンパーです。N-VAN：eとN-VANでは一見同じように見えて、車内形状が微妙に異なる箇所が多く、シーク：e用にオリジナルで作成された箇所が多いのも特徴です。

EVとキャンピングカーの組み合わせはあまり多くありませんが、実はEVキャンパーにはメリットがいくつかあります。

クルマそのものが給電設備を持つ大きなバッテリーであること、そして購入の際に国や自治体から支払われる補助金の存在です。

車両に対する補助金のほか、自治体によっては給電機能やV2Hなどの充放電設備の設置、太陽光発電設備の導入などにも優遇もあるので、あわせると100万円以上になる場合もあります。

なおJCCS2026に展示していたシーク：eは、「持ち込み架装」費用の約123万円のみが表示されていました。これは、補助金は自治体ごとに金額が異なるためだとし、詳しくは販売スタッフが地域ごとに見積もりを出すと話します。

ちなみにN-VAN：e FUNの車両本体価格は約292万円なので、架装費用と単純に合算すると約416万円です。

補助金が手厚いエリアなら、軽EVキャンパーを300万円以下で手にすることも可能なワケで、それならばグンと魅力的な価格となります。

※ ※ ※

会場では、新しい時代の軽キャンパーのさきがけとして注目度が高かったシーク：e。

すでにアトレーをはじめ、日産「クリッパーバン」、三菱「ミニキャブバン」など他社の軽バンにもEV仕様が続々と登場しています。

数年後には、JCCSの展示車の何割かがEVキャンパーになる時代がくるに違いありません。