¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±¤Ï¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡¡ÁÐ»Ò¤Î°¦Â©¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶·ã
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬2·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ÎÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿å¿§¤ÎÉÛÃÏ¤Î¾å¤ÇÌ²¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤È±¤¬·ò¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±¤Ï¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤ÊÈ©¤È¹õÈ±¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ý½ÑÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÄ¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ê¤É¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤Ó°é»ù¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤âÆü¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯°¦Â©¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
