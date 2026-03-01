◇W杯アジア1次予選 日本78ー72韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）新体制初勝利を飾った。日本はアジア1次リーグB組単独首位となった。

桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。指揮官は日韓戦を接戦で制し「ホッとしています」と笑顔を見せた。

京都府出身ながら現在は沖縄が本拠地。“地元”の後押しに「泣きそうになります。ワハハ」と感謝の思いを示し、「皆さんの声援が後押ししてくれた」と初勝利の喜びをかみしめた。

この日の勝利で1次リーグB組単独首位に立ち、最終予選進出争いから一歩抜け出した。次戦7月3日のアウェー中国戦に勝利すれば最終予選進出が決定。「まだW杯までやらないといけないことがある。W杯に行けるように日本一丸で頑張る」と表情を引き締めていた。