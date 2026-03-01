TBSアナウンサーの安住紳一郎（52）が1日、自身がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）を体調不良のため欠席した。アシスタントのフリーアナの中澤有美子（50）が進行した。

オープニングでは安住の録音音声で番組タイトルがコールされた。直後に中澤は、天気の話題や、東京マラソンの当日であることを伝えた後、「安住さんは体調不良のためお休みです」と伝えた。

そして「年末年始からミラノ・コルティナオリンピック、そして日本各地、新潟などへの出張とか、本当に本当にお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思いますね。みなさんもご心配かと思いますが、ご一緒に番組のお留守を守っていきましょう」とラジオを向こうのリスナーに呼びかけた。

安住アナは番組前日の2月28日、司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）を、体調不良のため欠席していた。体調不良を理由に仕事を休むのは2日連続となった。「情報7daysニュースキャスター」は、ともに司会を務める脚本家で映画監督の三谷幸喜氏（64）と同局の日比麻音子アナウンサー（32）が代役を務めた。