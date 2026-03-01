若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューター ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、ＦＩＲＳＴ ＲＯＵＮＤの３組目「ぎょうぶ」がネタを披露した。

２年連続で審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品は、先にネタを披露したタチマチ（８０点）、生姜猫（７８点）を超える８３点をつけて、以下のように評した。

「映画とかドラマのよくあるシーンって、ツッコみどころあるよね…みたいな、こういうテーマの、ぎょうぶがメインで伝えたい部分っていうのは、正直ちょっと手垢（のついた）感があるんですよ。あんま見たことない設定だと思えなかったんですね。でも、明確にボケとツッコミを立てずに、二人で足並みそろえてコントっぽくやるっていうのは、非常に難しいし、それでお客さんが笑ってるのって、結構すごい状態だと思うんです。僕は個人的には、いつものぎょうぶのズレていくとか、思想系のしゃべりより、こっちの方が好きでした」

ハイヒール・リンゴは９３点、ザ・プラン９のお〜い！久馬は９１点、ハリウッドザコシショウは９０点、フットボールアワー・岩尾望は９２点で、計４４９点がついた。