ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」出演などで知られる女優の高田夏帆が１日、東京マラソン（東京都庁スタート〜東京駅前ゴール＝４２・１９５キロ）に出場し、５時間５秒（速報値）で完走した。

昨年の同大会でマークした自己ベスト（４時間５９分４秒）には及ばなかったが、笑顔で東京の街を駆け抜けた。気温２０度近い春を思わせる陽気。さわやかな汗を流し、「脚や膝に痛みが出ないように、ゆっくり慎重なペースで走りました。４回目の東京マラソンで、途中の景色を楽しむ余裕があって、沿道の皆さんの声にも耳を傾けられました」と声を弾ませた。

自己ベスト更新とサブ５をわずかに逃し、「さすがに悔しいですね。でも、これも人生です」と前を向いた。ＪＲ市ケ谷駅近くでは、所属するプロダクション尾木のスタッフから声援を受け、力に変えた。

ここ最近は恋愛リアリティー番組「日韓ロマンス 婚前恋あい」で注目され、韓国での人気が急上昇。日韓共同制作の縦型ショートドラマ「韓ドラみたいな彼と私」（２７日午後５時からＢＵＭＰで配信スタート）の出演も決定した。マラソンで培った根性で女優として一層、活躍が期待される。

◆高田 夏帆（たかだ・かほ）１９９６年５月３１日、東京都生まれ。２９歳。高校１年でスカウトされ、芸能界入り。ＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」（１６年）、テレビ朝日「仮面ライダービルド」（１７年）、ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」（２２年）、舞台「裸足で散歩」（２２年、２４年）などに出演。１９年に「大航海２０２０〜恋より好きじゃ、ダメですか？ｖｅｒ．〜」で歌手デビュー。身長１６０センチ。血液型Ａ。