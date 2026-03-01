唐沢寿明、妻・山口智子から“禁止令” 破ったら破局…「付き合い始めたころに言われた」
俳優の唐沢寿明（62）とダウンタウンの浜田雅功（62）が、2月28日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）で共演した。同い年の2人が寒空の下で下町グルメを巡りながら、夫婦関係やプライベートをざっくばらんに語り合った。
【写真】夫婦ならではの表情…山口智子＆唐沢寿明の貴重2ショット
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。冬の屋外ロケに浜田は「さぶ！」「こんな寒い日やめようよ！」とぼやきつつも、相方が唐沢だと分かると「もうーー!!」と驚き、「よう来てもらいました。ありがとうございます！」と歓迎した。
同い年で、下町生まれという共通点もある2人。トークは自然とプライベートへと広がった。休みの日の過ごし方について聞かれた唐沢は「特に何もしてない」と明かすと、浜田が事前アンケートを手に「“ゴルフしたらあかん”って言われてるって？」と切り込んだ。
唐沢は「それは付き合い始めたころに言われた」と認め、「“ゴルフしたら別れるから”って言われた」と告白。あまりに唐突な一言に浜田は「そんな極端な」と目を丸くした。
理由について唐沢は「いきなり言われたの。『何で？』って聞いても理由は言わなかった」と振り返り、「ゴルフやってた男にひどい目に遭ったんじゃないの？昔」と推測。浜田が「それは知らんよ」と苦笑すると、「多分そうだと思う。それしか考えられないでしょう」と持論を展開した。
浜田が「じゃあ、もう全然やってないってことですか？」と確認すると、唐沢は「1回もやったことない」ときっぱり。興味の有無ではなく、パートナーの言葉を守り続けていることが明らかになり、浜田は思わず「すごい」とうなった。
さらに唐沢は、長年の夫婦関係の中で「基本は女性が行きたいとこに行ってるのが無難かなと」と語り、旅行も妻の山口智子が綿密に計画し、自身は「それについて行ってるだけ」と明かした。浜田も「ウチも毎年、正月に海外行くときは勝手に決められてます」と共感。同い年ならではの夫婦談義に花を咲かせた。
