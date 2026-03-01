◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン7-3中日(2月28日、バンテリンドーム)

WBC・侍ジャパンのサポートメンバーとしてチームに貢献した佐々木泰選手が、帯同した期間を振り返り大きな収穫があったことを話しました。

佐々木選手は2024年ドラフト1位で広島に入団した23歳の内野手。入団1年目の昨季は1軍で54試合に出場し49安打6打点で打率.271をマークしました。

未来の侍候補として今回日本代表のサポートメンバーに参加した佐々木選手は2月27日の中日戦で9番・ファーストとしてスタメン出場すると、ホームランを放つなど2安打1打点の活躍。翌日の第2戦もスタメンとして4打席立ちました。

この期間を振り返った佐々木選手は「レベルの高いところで開幕前に経験させていただいたことは自分にとっては大きい経験になりました」と語りました。

大谷翔平選手や吉田正尚選手らメジャーリーガーと同じフィールドで練習をして「一番は体格の強さに違いを感じました。そこを僕もしっかりやっていきたい」とコメント。元広島の先輩でカブス・鈴木誠也選手からはアドバイスをもらったといい「打席の中で常にどういった待ち方をしているのかを話してもらいました」と内容を明かしました。

今後は広島に戻り、激しいレギュラー争いが待っていますが、「4年後本戦で出られるようにしっかり1年1年、1日1日を積み重ねていきたい。自分はまずカープでやらないといけないことがあるので、まずはスタメンを張って試合に出続けられるように段階を踏んで目の前の目標をクリアしたいです」と意気込みました。