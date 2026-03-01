「どうなってんねん」「W杯不安しかない」欧州から日本にもたらされた一報に懸念の声「間に合わずか」
現地２月28日に開催されたブンデスリーガの第24節で安藤智哉、藤田譲瑠チマ、原大智が所属するサンクトパウリは、町田浩樹が離脱中のホッフェンハイムとアウェーで対戦。１−０で勝利を収めた。
筋肉系のトラブルで水曜日の練習を欠席したと地元メディアから伝えられていた安藤は間に合わず、この一戦を欠場。クラブは「筋肉系の負傷」とリリースした。
この報に、インターネット上では懸念の声が上がった。
「怪我でベンチ外か」
「やっぱデンジャーベンチに入ってないやんけ！」
「間に合わずか」
「てか安藤も怪我かよ」
「どうなってんねん」
「伊藤に続いて高井も安藤も怪我したのかよ...W杯不安しかないんだが」
今冬にアビスパ福岡から加入した日本代表DFは、すぐさまレギュラーの座を奪取。圧巻のパフォーマンスを連発し、低迷していたチームの救世主的存在となっていた。
それだけに、状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
