¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢¶â¡¦Æ¼2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤¬¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤ÇÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡Áª¼ê¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2·î28ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤Ç¤ÏÂ¼À¥Áª¼ê¤È½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¤¬À¸½Ð±é¡£
Â¼À¥Áª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ëÎý½¬¾ì¤Ç¶¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¯ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤´¶¤¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤à¤Ã¤Ä¤ê¤ÊÎø°¦¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÃÖ¤¤¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(²»³Ú)¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£Îø°¦¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¡Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ë¶Ê¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¿¤·Ã£¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼À¥Áª¼ê¼«¿È¤â¶¥µ»Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÇú²»¡É¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÎ³Ú¤ò¼ª¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤Ø¡£¸«»ö¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îý½¬¤ÇÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤¬Áª¤Ö¡È¼ºÎø¥½¥ó¥°¡É¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤ì¤«¡Á¡×¤È¤¤¤Þ¤¤¤ÁÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(2·î28ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤òºÆ¹½À®)