加藤茶の誕生日イベントに高木ブーが落選 「本名で申し込んだから落選したんだよ」
ザ・ドリフターズの加藤茶、妻でタレント・加藤綾菜が3月1日、都内で開催されたウェルネスイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」（主婦の友社主催）に参加。
【写真】あ〜ん！ 加藤茶＆綾菜のラブラブ2ショット
この日に83歳になった加藤。そんな記念すべき日のイベントに、ザ・ドリフターズとして共にお茶の間をにぎわせてきた高木ブーも応募して来る予定だったという。
しかし加藤夫妻のもとに届いたのは「落選したよ」という連絡。加藤夫妻は「ありがたいことにものすごい倍率だった」と話し、「本名の高木友之助で応募したから落選したんだよ。『今すぐ来たらどうにかなりますよ』って言ったんですけど、間に合わないみたいで」と高木とのやりとりを明かした。
同イベントは、各出展社ブースをはじめ、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”をするもの。
【写真】あ〜ん！ 加藤茶＆綾菜のラブラブ2ショット
この日に83歳になった加藤。そんな記念すべき日のイベントに、ザ・ドリフターズとして共にお茶の間をにぎわせてきた高木ブーも応募して来る予定だったという。
しかし加藤夫妻のもとに届いたのは「落選したよ」という連絡。加藤夫妻は「ありがたいことにものすごい倍率だった」と話し、「本名の高木友之助で応募したから落選したんだよ。『今すぐ来たらどうにかなりますよ』って言ったんですけど、間に合わないみたいで」と高木とのやりとりを明かした。
同イベントは、各出展社ブースをはじめ、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”をするもの。