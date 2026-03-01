プロ野球・ソフトバンクの笹川吉康選手が、驚きの躍動を続けています。

バッティングフォームや長身でガッシリとした体格などが柳田悠岐選手に似ており“ギータ2世”としても注目されている笹川選手。2020年ドラフト2位で横浜商高からソフトバンクに入団した6年目の23歳外野手です。

1軍デビューは2年前となる2024年。この年の出場は7試合にとどまりましたが、推定飛距離128メートルの豪快なプロ初ホームランを放ちました。昨季も2軍ではリーグトップの12本塁打を放ちましたが、1軍定着とはならず。確実性を欠き、26試合の出場で1本塁打、打率.213という成績でした。

そんな笹川選手は、2月22日に行われた侍ジャパンとソフトバンクの試合に「9番・センター」でスタメン出場。2回に第1打席を迎えると、侍ジャパン・曽谷龍平投手の2球目のフォークをとらえ、ライトへのソロホームランを放ちます。さらに第3打席でもライトへのヒットを記録。代表相手に存在感を見せつけます。

この勢いは止まらず、チャイニーズ・タイペイ代表相手にも特大弾。ソフトバンクは2月26日にWBCの練習試合を兼ねたエキシビションゲームとして敵地での対戦に臨んでいましたが、「6番・センター」でスタメン出場した笹川選手が、5回の第3打席で快音を響かせます。対戦したのは、2023年のWBCにも出場経験のあるフー・ジーウェイ投手。4球目のストレートをライトスタンド中段にたたき込みました。

笹川選手は、この日行われている西武とのオープン戦でも、2回の第1打席でライトスタンド中段へのホームランを記録。これを振り返り「大振りになっていたところを修正して台湾代表戦で放ったホームラン。その時のセンター返しのイメージを継続して結果に繋げることができました。継続して結果を出し、いいアピールをしていきたいと思います」と意気込みを寄せました。