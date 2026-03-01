AKB48盒矯眠察28）が3月1日、都内で初写真集「ひとり姉妹」発売記念会見に出席し、衝撃の“フルーツブラ”ショットについて語った。

撮影は宮古島と都内で行った。写真集冒頭に宮古島の季節のフルーツで胸元を隠したショットを掲載しており、話題に。盒兇蓮屬未い阿襪澆箸お花で隠しているのはよく見ていたので、フルーツはどうですか？と提案させていただいて。右乳をバナナとオレンジ、左乳をドラゴンフルーツとパパイアで隠しています。フルーツの持ち方と居場所を試行錯誤して撮りました。フルーツもレタッチしているらしく、撮影後はスタッフがおいしくいただきました」と話して笑わせた。 フルーツはスイカ1つで、という話もあったというが現地に売っておらず「結果としてカラフルになって良かったです」と笑顔をみせた。

AKB48メンバーからも「こんなに脱いじゃったの？」と声をかけられたといい「どうしてこれ（フルーツ）で隠しているの？って言われました。小栗有以ちゃんは『これ痛くないの？』って言っていましたね。あと、みんなから『衣装がいっぱいでいいね』とも言われました」と振り返った。

元メンバーの岡部麟が写真集を出した際の脱ぎっぷりも参考にしたといい「麟ちゃんがここまでやっているなら、というのはありました。いろいろ相談に乗ってくれる頼れるお姉さんなので。写真集ですし、人生の中ですごく大事なものになるのでいろいろ挑戦してみたいなと。自分ならではのカットがたくさんだなと思います。もしまた写真集を出すお話があればまた脱ごうと思います」と力を込めていた。